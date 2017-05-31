Шторм из Москвы завтра придет в Керчь

Управление МЧС по Республике Крым предупреждает о том, что завтра, 1 июня, на территории Керчи ожидаются ливни и сильный ветер.

Так, по сообщению ведомства, в Керчи ожидаются сильные дожди, кроме того, порывы ветра в городе могут достигать 10 метров в секунду. В связи с погодными условиями, возможна приостановка работы Керченской паромной переправы.

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Управление МЧС напоминает, что при возникновении стихийного бедствия всегда следует придерживаться правил по технике безопасности.

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