В Керчи завтра сумбурная погода

Синоптики обещают переменную облачность, но возможны осадки в течение дня. При этом днем температура поднимется до +18 градусов.

Как сообщили журналистам сайта KerchINFO в керченском гидрометеорологическом бюро, завтра в Керчи ожидается небольшой ветер до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +8..+10 градусов, днем до +18.

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Синоптики также обещают переменную облачность, при этом есть вероятность выпадения осадков и даже кратковременной грозы.

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