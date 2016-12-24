Сказочное представление, которое подарили сегодня всем желающим, завершилось праздничным фейерверком и зажжением огней на центральной ёлке. Дети остались довольны, а кто не смог прийти на площадь, предлагаем посмотреть яркие фотографии.

В этом году на главной площади города появилась большая сцена, а главная зеленая красавица заняла почетное место в самом центре.

Благодаря усилиям театральных деятелей, профессиональных актеров, управления культуры и, конечно же, танцевальных коллективов в Керчи состоялся настоящий праздник.

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В центре событий были Маша и Медведь, которые всеми силами пытались снять чары с Золотого Петушка. Почти час перед зрителями разворачивалось театрализованное представление, где сказочные герои приближали Новый год.

Спас праздник Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они зажгли огни на центральной ёлке и Петушок ожил, а значит — чуду быть.

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