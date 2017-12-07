В Керчи зажглась первая ёлка

Вчера вечером в нашем городе зажглись огоньки на первой ёлке, журналистам КерчьИНФО повезло – новогодняя красотка находится прямо перед редакционным офисом!

И хоть погода ещё совсем не зимняя, ёлка всё-же создаёт праздничное настроение. Дети, выходящие из здания спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» с замиранием смотрели на хвойное дерево – разглядывали шарики, гирлянды, некоторые удивлялись, почему вместо звездочки, верхушку ёлки украшает снежинка.

Взрослые посетители «Кофейка» увидев украшенное дерево, не торопились сесть в машину, а фотографировали…

Увидел ёлку и сразу нового года захотелось, ведь правда?

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Первая в городе елочка в ожидании пушистого снега, хороводов и праздников. До Нового года осталось всего четыре пятницы. Вы уже знаете, чем будете украшать свою ёлку?



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