В Керчи зажгли огни главной городской ёлки

Сегодня в Керчи торжественно зажглась главная городская ёлка. По доброй традиции посмотреть на это событие пришли сотни керчан, прихватив с собой хорошее настроение, близких людей и праздничную атрибутику.

В Керчи каждый год за неделю до главного зимнего праздника зажигают ёлку. В этот раз этот торжественный день совпал с Парадом Дедов Морозов, что удвоили волшебную атмосферу во много-много раз.

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Керчане попрощались с символом уходящего года вместе с главой Администрации Сергеем БОРОЗДИНЫМ, и председателем Городского совета Николаем ГУСАКОВЫМ и под хорошо знакомое всем заклинание: «Раз, два, три – ёлочка, гори!» новогодняя красавица засияла разноцветными огоньками!!!!

Торжественное зажжение огней на главной ёлке в Керчи фото

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