Керченская переправа ждет 1 000 000 пассажира

На днях в Керчь приедет 1 000 000 пассажир на паромной переправе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

Начало летнего туристического сезона 2017 года на Керченской паромной переправе традиционно отмечается торжественным событием — встречей первого 1 000 000 пассажира в году.

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В этом году перевозка юбилейного пассажира ООО «Морская дирекция» планируется на 11 мая.

Напомним, В период праздников Керченскую переправу облюбовали приезжие

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