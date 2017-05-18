В Керчи жителям многоэтажек пытались навязать управленцев

Прокуратура Керчи проверила законность проведения администрацией города открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

При проведении конкурса имели место нарушения жилищного законодательства, в частности, он проводился в том числе в отношении домов, собственники которых уже выбрали для себя управляющую компанию.

Кроме того, обслуживаемые участки были сформированы не по принципу объединения по месторасположению домов, а в алфавитном порядке.

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Ввиду того, что таким образом было нарушены права жильцов 355 многоэтажек, прокурор города обратился с иском в суд о признании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Керчи, недействительным.

По результатам рассмотрения административного искового заявления требования прокуратуры удовлетворены, результаты конкурса признаны недействительными.

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