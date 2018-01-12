В Кофейке спели колядки

Традиция колядок соблюдается с давних времен. Считается, что вместе с песнями в дом заходит счастье и благодать. В кофейню «Кофеек» тоже «прилетела» хорошая традиция.

Добро и счастье в «Кофеек» принесли прихожане воскресной школы Храма Святителя Луки Крымского. Вместе с ними в кафе ворвалась сказочная атмосфера. Приятные слуху голоса разливались до каждого посетителя.

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После волшебного исполнения колядок прихожанам предложили вкусный ужин. В этот святочный день в «Кофейке» стало еще уютнее и теплее.

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