Дорогие друзья, предлагаем Вашему вниманию нашу новинку! Два самых невероятных сорта кофе Эфиопия Иргачеффе и Бразилия Сантос-100% АРАБИКА СВЕЖЕЙ ОБЖАРКИ!

Прежде чем ввести их в наше барное меню, 28 января мы провели «вкусный» мастер класс, познакомили гостей кофейни с новыми сортами. А параллельная дегустация помогла ощутить разницу и почувствовать тонкие нотки великолепных ароматов, собранных в наших новых сортах кофе.

Эфиопия Иргачеффе известна своей кислинкой и сладкими цветочными оттенками, Бразилия Сантос – имеет мягкий орехово-шоколадный вкус, этот сорт входит в состав многих известных брендов кофе.

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Но и это ещё не всё! Вы уже можете заказать чашку «бодрящего» кофе как из любого понравившегося Вам нового сорта , так и попробовать нашу классику. А самое интересное- мы предлагаем Вам микс из нескольких сортов одновременно! Не бойтесь экспериментировать и открывать для себя новые грани вкуса!

Ждём Вас по адресу Мирошника, 1Б. Мы знаем как сделать утро добрым, а вечер — приятным.

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