В кофейне «Кофеёк» прошла помадная вечеринка

В кофейне «Кофеёк» прошла необычная вечеринка. Участницам представили новую коллекцию губных помад и парфюмов от косметической компании «Mary Kay».

Девочки также смогли узнать важные особенности в уходе за нежной кожей губ, подобрать лучшие оттенки помады и понюхать самые популярные запахи косметического бренда.

Также в рамках модного мероприятия состоялся мастер-класс по нанесению губной помады с эффектом омбрэ.

Благоприятную атмосферу вечера помог создать и персонал кофейни «Кофеек».

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Если вы хотите провести деловое или развлекательное мероприятие в Керчи, но не знаете как и где это сделать? Кофейня «Кофеёк» к Вашим услугам! Отзывчивый и понимающий персонал, просторная и уютная территория (зимняя и летняя площадки), разнообразное меню и приятная музыка помогут провести любое мероприятие на высшем уровне.

Детали по телефону: +7978 002 68 58

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