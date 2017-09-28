В конце октября в Керчи откроется новый кинотеатр

Уже скоро в фойе ДК «Корабел» появятся очереди не только на концертные и театральные представления, в конце октября здесь можно будет встретить любителей смотреть фильмы на большом экране. Дворец культуры прячет внутри себя целых два кинозала.

В октябре прошлого года в ДК «Корабел» пришло предложение из Министерства Культуры Крыма поучаствовать в федеральной программе по переоборудованию кинотеатров в городах с населением до 500 тысяч человек. Сотрудники Дворца предложение приняли с радостью, разработали план мероприятий и отправили заявки в Федеральный фонд кино и поддержки российского кинематографа. Заявки прошли конкурсный отбор и уже зимой ДК Кораблел заключил с Фондом кино договор о получении федеральных средств на переоборудовании кинотеатра.

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Как рассказала редакции КерчьИНФО директор учреждения Татьяна Бикетова, в апреле этого года был объявлен тендер на закупку кинооборудования, его выиграла фирма «МТД-Медиа» из Казани. Сейчас уже почти всё оборудование – ДК.

Первый показ, согласно договору с Фондом кино, запланирован на 31 октября. Татьяна Валерьевна отмечает, что половина фильмов кинотеатра будет отечественного производства, остальная половина зависит от репертуарного планирования и предложений прокатчиков. Ценовая политика нового кинотеатра также подконтрольна прокатчикам. Уже известно, что одной из прокатных компаний будет екатеринбургская фирма «Премьер-зал».

Под просмотры фильмов во Дворце культуры выделили два зала. Большой театральный рассчитан на 705 мест, малый – на 135. Кинотеатр будет работать каждый день, по словам директора это не будет отменять концертную деятельность учреждения, кино будет лишь дополнительным, приятным, видом досуга.

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