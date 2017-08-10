В Краснодарском крае будут выключать свет из-за Крыма

Из-за недостачи электроэнергии в период аномальной жары в Крыму введен временный график подачи света. Дабы сохранить работу энергосистемы, которая снабжает электричеством полуостров, в Краснодарском крае будет происходить точечные отключения света.

Под отключение попадают абоненты Новороссийска, Анапы, Геленжика и других районов.

Как сообщает краевая администрация, отключения будут предприниматься в период пиковой нагрузки на электросети — с 20:00 до 23:00.

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«Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Республики Крым», — отмечают в администрации.

Напомним, с 4 августа нагрузки на сети в Крыму увеличились, достигнув рекордных показателей.

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