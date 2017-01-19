Части барельефа обнаружены в крепости во время осмотра территории одного из сооружений. Найдено два соседних фрагмента, по которым удалось установить образ изваяния – это Дева Мария с Иисусом на руках. Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.

«Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем – храм», – говорится в сообщении, опубликованном в официальных аккаунтах крепости в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

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В этом году исполняется 160 лет с начала строительства крепости Керчь. В честь юбилея её социальные сети начали работать в новом формате. Запущен проект «Комендант крепости Керчь». Первый в России комендант-блогер ежедневно делится с интернет-аудитор ией самыми интересными новостями из повседневной жизни южного форпоста. Кроме того, главный хранитель традиций и знаток фортификации поднимает архивы и рассказывает, как крепость жила на протяжении 160 лет.

«Хлопотное это дело — соцсети вести. Мне бы по-старинке: бумаги писчей побольше, да чернил хороших! А тут клавиатуры, твиттеры, инстаграмы… Голова кругом! Долго не хотел я в вашу «паутину» идти, а что делать… Крепости в этом году 160 лет. Будучи комендантом, я за ней с первого дня слежу. Пора бы о ней побольше рассказать. На вашем, так сказать, языке. Тайн тут немало скрыто, а про многие раньше и говорить нельзя было. Заходите ко мне почаще. Обещаю, будет интересно. Слово коменданта даю», – рассказал Комендант в свой первой публикации.

Крепость Керчь — уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. Общая площадь — более 250 га. Наибольший урон крепости был нанесен во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В настоящее время – это памятник федерального значения. Входит в состав Восточно-Крымско го историко-культур ного музея-заповедник а. Многие объекты открыты для посещения.

Текст и фото: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник

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