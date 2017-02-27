В крепости Керчь открылась выставка «Дисбат»

На территории крепости «Керчь» прошло торжественное открытие выставки «Дисциплинарный батальон ЧФ в Крепости Керчь». Мероприятие состоялось в рамках научной конференции «Военно-исторические чтения».

На протяжении 50-х — 80-х годов на территории крепости «Керчь» функционировал дисбат (дисциплинарный батальон).

Отдельный дисциплинарный батальон (ОДБ) — специальное подразделение в вооружённых силах СССР, воинская часть — отдельный батальон, в котором отбывали наказание осуждённые за преступления военнослужащие в период прохождения службы.

Таких по всему Союзу было большое количество, однако Черноморский дисбат был особенным, так как тут в большинстве своём отбывали наказание моряки.

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В связи с тем, что переменный состав в середине 80-х годов увеличивался, в третьем капонире крепости было принято решение оборудовать второе спальное помещение, которое в рамках выставки и было отреставрировано.

«Дисбат — это не совсем тюрьма. Это больше очень строгая воинская часть», -отмечает заведующий отделом керченской крепости Юрий Белик.

В начале 90-х годов данный батальон прекращает своё существование. До 2004 года помещения были разграблены. Силами руководства музея и крепости в одном из спальных помещений была организованная выставка, которая со временем будет дополняться и улучшаться.

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