В крепости «Керчь» показали, как жили «дисбатовцы» Черноморского флота (фото)

Керчанам и гостям города удалось попасть на территорию бывшего 60-го отдельного дисциплинарного батальона Черноморского флота в крепости «Керчь», который был расформирован в 1993 году.

О черноморском дисбате ходила дурная слава по всем Вооруженным силам СССР. Морпехи из роты охраны отличались особой жестокостью к осужденным. Плюс более чем спартанские условия содержания в бывших казематах крепости.

Некоторые отмечают, что считалось, что лучше попасть на гражданскую зону, чем в дисбат ЧФ. На работы возили в каменоломни. По территории дисбата передвигаться нужно было только бегом или строевым шагом. Осужденные бегали с камнем и скинуть его можно было только на несколько минут для приема пищи. Здесь умели перевоспитывать самовольщиков и пьяниц за пару месяцев. Выдерживали не все.

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Силами руководства Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и небезразличных граждан второе спальное помещение было приближено к тому, каким оно было десятки лет назад.

Теперь предметы быта и личные вещи солдат и матросов – экспонаты. Кровать, убранная по уставу, тумбочка, чугунная батарея, а еще ложки и зубные щетки. Всё, как сорок лет назад.

Справка. Отдельный дисциплинарный батальон (ОДБ) – специальное подразделение в вооруженных силах СССР, воинская часть – отдельный батальон, в котором отбывали наказание осужденные за преступления военнослужащие в период прохождения службы. В просторечии употребляется сокращение – «дисбат» или «дизель».

Батальон был создан в соответствии с действовавшим ранее УК. Срок службы осуждённым в дисциплинарном батальоне не засчитывался в общий срок военной службы. Таким образом, военнослужащий, отбывший срок наказания в дисциплинарном батальоне, направлялся в регулярные войска дослуживать срок, который ему оставался до осуждения.

В конце 1980-х годов срок направления в дисбат был увеличен до трёх лет. В ОДБ отправлялись для отбывания уголовных наказаний, осужденные военным судом солдаты и сержанты. При этом, после отбывания наказания в дисциплинарном батальоне военнослужащие, закончившие военную службу, проходили по документам как не имеющие судимости.

Общая численность постоянного состава отдельного дисциплинарного батальона насчитывала около 300 человек.

Основными средствами исправления и перевоспитания осужденных являлись: установленный для дисциплинарного батальона порядок и режим отбывания наказания, общественно полезный труд, политико-воспитательная работа. Боевая и политическая подготовка. Средства исправления и перевоспитания должны были применяться с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности осужденного, а также поведения и отношения его к труду и воинской службе.

Арестованные строгим арестом получали горячую пищу через день, а хлеб, соль, чай и воду – ежедневно.

В период нахождения на гауптвахте, осужденные лишались права свидания, а также получения посылок, передач, бандеролей и писем.

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