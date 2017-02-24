В крепости «Керчь» покажут фрагменты легендарного «Виллиса»

Керчанам покажут армейский автомобиль, который пролежал на дне Керченского пролива несколько десятков лет. Открытие выставки уже на выходных. Об этом сообщается на странице в соцсети «Крепость Керчь».

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В далёком 1943 году этот автомобиль оказался в эпицентре военных событий. Для того, чтобы освободить Керчь от фашистов, на полуостров высадили десанты. Людей и технику перебрасывали через пролив во время шторма, под шквальным огнём противника. Быстрый и выносливый «Виллис» переправляли на керченский берег в помощь артиллерии, для перевозки орудий. Деревянный понтон не выдержал – автомобиль ушёл на дно.

Спустя много лет после Керченско-Эльтигенской операции останки «Виллиса» были подняты со дна пролива. Теперь фрагменты машины (ходовая часть, колеса и части двигателя) – экспонаты новой выставки, которая открывается в крепости уже 27 февраля. Она посвящена десантам, освобождавшим Керченский полуостров.

Гостям предоставят возможность посмотреть на легендарный командирский автомобиль «Виллис».

Такие находки со дна пролива в крепости показывают впервые.

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