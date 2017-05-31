В крепости Керчь смогут поработать волонтеры

С 1 июля на крепости Керчь начинаются археологические раскопки. На территории будет проводиться расчистка подземелий, а также изучение надписей и рисунков на стенах подземелий.

Как отмечает директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков, в исследовательской экспедиции в качестве волонтера может поучаствовать каждый, – передает Крыминформ. Он подчеркивает, что во время войны там были и советские и немецкие войска, поэтому для исследователей это будет интересно.

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Информацию, касательно того, как принять участие в экспедиции, можно найти на официальном сайте фонда «Археология». Там же можно найти информацию, касательно фронта работ и вещей, необходимых для экспедиции.

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