В Керчи проходят съёмки репортажного материала про Крым для телевизионных каналов Италии. Видеосюжет снимается на объекте историко-культурного заповедника — крепости «Керчь».

На территории керченской крепости, известной также как форт Тотлебена, нередко ведутся съёмки исторических и документальных фильмов. Крепость, расположенная на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива, является популярным архитектурным объектом для историко-культурных телесюжетов.

Одиннадцатого февраля на территории крепости работала съёмочная группа над телевизионным репортажем про наш полуостров для каналов итальянского телевидения RAI-1, RAI-3, RAINEWS-24. Материал станет первым официальным репортажем государственного телевидения Италии, посвященным Республике Крым после воссоединения с Россией.

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Съемочные группы — частые гости на объектах достопримечательностей Керчи. Вот и в этот раз команда, снимающая репортаж про Крым для итальянского телевидения, не стала исключением. Съёмочная группа не смогла обойти стороной памятник культурного наследия Восточного Крыма — крепость «Керчь». И вскоре жители Италии смогут насладиться на местных каналах телевещания красивой панорамой одной из керченских достопримечательностей.

Обычно, жителей России привычно видеть туристами в Италии, возможно после выхода видеосюжета про Крым на каналах зарубежного телевидения и наш полуостров будет чаще принимать иностранных гостей.

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