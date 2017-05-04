В Крым идет новый круизный лайнер

Сентябрь прошлого года ознаменовался знаковым событием в жизни нашего города. Именно тогда Керчь посетил президент Российской Федерации Владимир ПУТИН.

Он провел заседание Госсовета, в ходе которого обсуждался вопрос о возобновлении морского транспортного сообщения между Крымом и Сочи. После этого, для возобновления круизного сообщения был приобретен круизный лайнер «Roy Star», который впоследствии был переименован и стал называться «Князь Владимир» . Этот девятипалубный лайнер был построен в 1971 году.

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Как сообщает Крыминформ, вчера судно вышло из Турции по направлению в Сочи. На данный момент, корабль проходит Босфорский пролив. Круизы начнут проводить с 11 июня. Стоимость билетов варьируется от 26 с половиной тысяч, до 59 тысяч рублей.

Фото: Росморпорт

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