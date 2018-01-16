В крымских автобусах изменится система оплаты

Автовокзалы Крыма переходят на новую систему – в скором времени пассажиры смогут оплачивать проезд банковской картой. Об этом сообщили в «Крымавтотрансе».

Оплатить за проезд в кассах автовокзалов Крыма или в салонах междугородних автобусов полуострова банковской картой «Мир» пока невозможно: «Пока эта услуга недоступна. Сейчас мы меняем программное обеспечение, в нём уже будет предусмотрена оплата банковской картой» – рассказал директор предприятия Игорь КОРОБЧУК.

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Новый способ позволит частично решить проблему с нелегальными перевозчиками, которые собирают пассажиров за пределами автовокзалов.

«Многое зависит от наших людей. Спрашиваю пассажира, почему он выбрал нелегальный автотранспорт? Отвечает, мне надо сесть и уехать. Так ведь с этим проблем никаких нет. Билеты всегда есть в кассах, хватает и автобусов. При этом, садясь в нелегальный транспорт, ты ведь не уверен, что он исправен, что человек за рулём вообще имеет соответствующую водительскую категорию. Не дай Бог что-то случится, ведь никто ущерб не возместит» – предупредил руководитель предприятия.

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