Чиновники Крыма начали борьбу за Артезиан

Госкомитет Крыма по охране культурного наследия не давал согласия на разработку карьера возле античного городища, о чем ранее заявил замминистра экологии и природных ресурсов РК Алексей ЯЦЕНКО.

Как сообщили ИА Крыминформ в Госкомитете, решение по карьеру будет принято после проведения государственной историко-культурной экспертизы.

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«Комитет направил письмо в ГУП «Крымгеология», это их (минприроды) подведомственное, о том, что какие-либо работы по разработке и выделению земельных участков возможны будут по результатам государственной историко-культурной экспертизы. А в организацию ООО «Новый регион», которая тоже должна там вести работы, нами направлено предостережение в этом году, что никакие работы вести там нельзя до предоставления результатов государственной экспертизы», – сообщили в комитете.

Представитель Госкомитета также выразил озабоченность тем, что Восточно-Крымский историко-культурный музей до сих пор не определил границы и территории археологических объектов.

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