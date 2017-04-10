В крымском транспорте появятся валидаторы

Вторая очередь внедрения автоматизированной системы оплаты проезда начнется с выдачи электронных проездных.

Подведомственное предприятие Министерства транспорта Республики Крым ГУП РК«Крымдорсвязь», являющееся оператором автоматизированной системы оплаты проезда, готово передать 400 валидаторов перевозчикам для установки в общественном транспорте.

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Задачи, решаемые оператором, регламентированы и охватывают весь комплекс работ по проектированию, созданию и эксплуатации системы. На базе предприятия уже создан аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает сбор, обработку и хранение данных.

В дальнейшем Минтранс Крыма планирует сформировать отдельный центр компетенции по вопросам автоматизации транспортной отрасли региона на базе «Крымдорсвязь». Такой подход позволит в максимально короткие сроки исполнить первую очередь внедрения системы и перейти к реализации второй очереди.

До конца 2017 года планируется начать выпуск единых электронных проездных, которыми можно будет оплатить поездку на всех видах общественного транспорта. Сначала бесплатные электронные карты получит льготная категория граждан. Затем единый электронный билет поступит в открытую продажу.

Пока мобильные терминалы оплаты работают по принципу интеллектуального кассового аппарата. Система учитывает каждого пассажира, в том числе и льготных пассажиров. Бесплатный билет распечатывается по предъявлению соответствующих документов. Сохранять проездной талон необходимо до конца поездки.

Напомним, что внедрение автоматизированной системы оплаты проезда осуществляется с начала 2017 года на троллейбусном маршруте No21 и на городских маршрутах МУП «Горавтотранс». Министерство транспорта рекомендует всем перевозчикам, в том числе и осуществляющим коммерческие перевозки, использовать мобильные терминалы на своих транспортных средствах, что позволит вести персонифицированный учет фактически предоставленных гражданам мер социальной поддержки по льготному проезду на территории Республики Крым.



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