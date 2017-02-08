На полуострове из-за сложных погодных условий полсотни населенных пунктов оказались без электроэнергии. Керченская переправа также приостановила свою работу из-за штормовых условий.

Как раннее сообщала редакция KerchINFO.com, 8 и 9 февраля в Крыму действует штормовое предупреждение. По состоянию на данный момент непогода в Крыму продолжает свирепствовать. Из-за сильных порывов ветра и мороза произошло много аварий на линиях электропередач. По последним данным 50 крымских сёл остались без электричества. Более 9 тысяч крымчан сидят без света. На данный момент в пострадавших сёлах ведутся ремонтно-восстановительные работы, задействована спецтехника и 100 рабочих. Последствия непогоды планируют устранить в течение суток, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Природа не собирается успокаиваться в ближайшее время. Синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с и значительное понижение температуры воздуха.

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В Керчи из-за сложных погодных условий была прекращена работа переправы. Движение паромов было остановлено 8 февраля в 3 часа ночи. На данный момент переправа по-прежнему не работает, в очереди скопилось уже более 170 транспортных средств.

Напомним, как раннее сообщалось журналистами KerchINFO.com, что на территории всего Крыма на протяжении 8 и 9 февраля действует штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС убедительно просят граждан Крыма соблюдать все меры предосторожности.

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