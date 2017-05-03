В Крыму испекут чебурек-гигант

В начале мая Крым традиционно празднует крымско-татарский праздник «Хыдырлез». В рамках этого праздника, крымчане поставят мировой рекорд.

Жители Крыма собираются испечь рекордный, самый большой в мире чебурек. Об этом РИА Крым сообщил депутат Госдумы Крыма Руслан Бальбек. По его словам, над приготовлением чебурека, длина которого составит три метра, а ширина – полтора метра, будет работать четыре повара из города Саки.

Чебурек будет приготовлен по классическому рецепту, на него уйдет сто килограмм муки, двадцать килограмм фарша, и больше трехсот литров масла.

Читайте: Керчан угостили настоящим пловом и шашлыком в честь Ураза-Байрам

Остается только представить, какого размера будет сковорода, на которой этот гигант будет жариться.

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

