В связи с выходом южного циклона 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Туман, гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер 18-23 м/c, сообщает ГУ МЧС России по РК.

Существует вероятность возникновения чрезвычайный ситуаций до локального уровня на объектах энергоснабжения — на всей протяженности ЛЭП и линий связи возможны аварийные ситуации, связанные с подмывом опор ЛЭП.

Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП; существует вероятность нарушение в работе аэропорта.

Керченская паромная переправа может остановить работу.

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