В Крыму начали готовиться к выборам президента

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ подписал распоряжение «О создании межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации». Документ размещён сегодня на сайте крымского правительства.

«В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым: Создать Межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации в составе согласно приложению» – говорится в распоряжении. Новый орган возглавит Сергей АКСЁНОВ.

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Членами рабочей группы стали более 80 человек, в основном это главы региональных администраций и муниципальных образований. Также в списках руководители министерств Республики: министр топлива и энергетики, министр здравоохранения, министр образования, науки и молодежи, министр культуры, министр финансов, министр труда и социальной защиты, министр транспорта и министр юстиции. А также директор «Крымтелекома», директор крымского «МФЦ», руководитель «Почты Крыма», начальник Главного управления МЧС России по РК. Возглавит рабочую группу Сергей АКСЁНОВ.

Из Керчи в список попали глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, а также глава Горсовета Николай ГУСАКОВ.

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