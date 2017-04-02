В Крыму наградили победителей конкурса «Судьба моей семьи в судьбе страны»

В здании Государственной архивной службы Республики Крым прошло награждение победителей шестого Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе страны». Как ранее передавал КерчьИНФО, Артем СКВОРЦОВ, ученик 10 класса школы №13 г. Керчи занял призовое третье место с работой «Ивановы…»

К сожалению, сам Артем по состоянию здоровья не смог присутствовать на церемонии награждения, но награду получил его соавтор Александр ИВАНОВ.

Перед награждением собравшимся был показан фильм о хронике освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Грамоты и ценные призы вручал начальник государственной архивной службы Республики Крым Олег ЛОБОВ.Кроме него на церемони присутствовала руководитель Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена АКСЕНОВА, и командир полка Народного ополчения Республики Крым Сергей ДИМОВ.

Читайте: Керчане – в тройке лидеров конкурса творческих работ

Победителям конкурса вручили грамоты от Государственной архивной службы Республики Крым и от Народного ополчения Республики Крым. Сам Александр ИВАНОВ отмечает, что у него осталось очень много впечатлений от фильма и положительных эмоции от награждения. Более того, его хороший друг, проживающий в Симферополе, узнав, что Александр приедет, также присутствовал на награждении и поддерживал призера.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

