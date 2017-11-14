В Крыму назначат ответственных за уборку улиц

Глава Республики Сергей АКСЁНОВ сегодня, в ходе заседания правительства полуострова поручил назначить ответственных за чистоту на улицах всех городов Крыма.

Сергей АКСЁНОВ сделал этот поручение министру ЖКХ республики Марине ГОРБАТЮК. До начала зимы в регионах полуострова должны появится люди, отвечающие за санитарную очистку улиц: «На каждой улице должен быть ответственный за чистоту. И не только в Симферополе. Мы договорились. Марина Владимировна по другим муниципалитетам такую работу ведет. Мы ее должны до 1 декабря закончить. Все схемы с муниципалитетами должны быть согласованы».

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Напомним, что в Керчи уборки улиц и придомовых территорий проходят ежедневно. В них задействованы как люди, так и уборочная техника. Каждый день отчёты о том, какие улицы в нашем городе убирают публикует на своей странице в социальной сети Facebook Сергей БОРОЗДИН.



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