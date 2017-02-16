В Крыму новая вспышка африканской чумы

В селе Алексеевка Белогорского района Крыма было зафиксировано два несанкционированных захоронения трупов свиней. Было установлено, что животные были заражены африканской чумой свиней (АЧС). Об этом стало известно из пресс-службы управления крымского Россельхознадзора.

8 и 9 февраля к северу от села Алексеевка сотрудники Госкомветеринарии обнаружили очередные захоронения трупов животных. По результатам исследований анализов, специалистами был установлен факт заражения животных АЧС.

Позже стало известно, что африканская чума свиней распространилась на весь Белогорский район Крыма. В дикой фауне этого района были найдено двое мёртвых диких кабанов без следов неестественной смерти. В данный момент специалисты устанавливают причину гибели животных.

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В ведомстве Россельхознадзора добавили, что 10 и 11 февраля падёж свиней был зафиксирован и в самом селе Алексеевка.

Напомним, что ранее, в сентябре 2016 г. и январе 2017 г. вспышки АЧС уже были зафиксированы в нескольких сёлах Крыма. В результате некоторые районы Крыма поставили на учёт и в них ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда же жителям сёл выплатили компенсации за уничтожение больных животных: всего выплат было произведено приблизительно на 4 миллиона рублей.

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