В Крыму объявлен Год детского и юношеского футбола

Сегодня отмечается Всемирный день футбола. В Керчи этот вид спорта заметно набирает обороты в развитии. Редакция сайта КерчьИНФО поздравляет с праздником всех керченских футболистов, тренеров и наставников, а также футбольных фанатов и активных болельщиков. Отдельно поздравляем наших лидеров – ФК «Океан». К праздничным новостям добавляются и радостные – 2018-й год в Крыму объявлен Годом детского и юношеского футбола.

10 декабря весь Мир чествует этот древний вид спорта, который сегодня стал не просто игрой, а образом жизни. В Крыму развитие футбола спешно набирает обороты. В частности, В Керчи уже завершают строительство новых футбольных полей, которые подходят под все стандарты FIFA и UEFA. Новейшие технологии, качественное покрытие дадут возможность нашим спортсменам заниматься футболом в лучших условиях и развивать свои навыки.

Читайте: Юные керченские болельщики могут получить новогодние подарки от футболистов

На кануне праздника глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ приехал с рабочим визитом в штаб-квартиру Крымского футбольного союза. На нем присутствовали представители футбольной общественности Крыма, в том числе и Президент керченского ФК «Океан» Олег КРИШТАЛЬ.

В ходе визита Сергей АКСЕНОВ поздравил всех со Всемирным днем футбола и отметил, что сегодня в Крыму футбол развивается успешными темпами:

«ГУП РК «Крымэнерго» выделит 60 млн рублей на содержание крымских футбольных клубов. Думаю, для вас это будет определённым подспорьем. В будущем постараемся увеличить объем поддержки. Хотелось бы, чтобы мы вместе смогли создать условия для нормальных занятий спортом, прежде всего в сельской местности».

Также, глава Республики поддержал инициативу президента КФС Юрия ВЕТОХА о провозглашении 2018 года в Крыму Годом детского и юношеского футбола.

Глядя на то, как сегодня развивается футбол в нашем городе и на всем полуострове, хочется не только поздравить всех тренеров и футболистов Керчи. Как фанаты этого вида спорта, мы говорим спасибо за труд и старания в развитии футбола в Крыму.

Фото: Крымский футбольный союз

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

