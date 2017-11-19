В Крыму определили сильнейшего борца полуострова

В Симферополе завершился Всекрымский Открытый Чемпионат по национальной борьбе Куреш

19 ноября 2017 года на стадионе ЦСП СК РК «Локомотив» состоялся Всекрымский Открытый Чемпионат по национальной борьбе Куреш, на котором был определён обладатель пояса сильнейшего борца полуострова. Абсолютным чемпионом турнира, победившим остальных призеров, стал Гурам Курткоев (алуштинский клуб «Барс»). Помимо пояса чемпиона спортсмен выиграл денежный приз – 200 тысяч рублей.

Мероприятие прошло при поддержке Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по инициативе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека. Организатором турнира выступил Республиканский спортивный клуб «Мангуп».

В соревнованиях принимали участие как борцы-профессионалы, призеры чемпионатов мира, Европы, так и начинающие спортсмены со всего Крыма. Отборочные туры проходили с 5 по 16 ноября во всех городах и районах полуострова, среди которых были отобраны около 150 участников. В Чемпионате определили сильнейшего борца в категориях 70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг, а также абсолютной категории.

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Инициатор Чемпионата Руслан Бальбек поблагодарил за поддержку Главу республики Сергея Аксёнова и отметил, что впервые в истории полуострова проходит столь масштабный спортивный праздник.

«Мы возрождаем добрые традиции нашего благословенного полуострова. До Великой Отечественной войны в Крыму ежегодно проводились соревнования по крымскотатарской борьбе куреш, когда от каждого населённого пункта самые сильные борцы соревновались между собой. И сегодня, впервые после долгого перерыва, в российском Крыму собрались достойнейшие борцы полуострова в схватке за победу в турнире. Уверен, что призы, которыми будут награждены победители, станут символом торжества духа, мужества и успеха. Популяризируя борьбу и спорт в целом, Крым сумеет стать «кузницей» сильнейших борцов для нашей необъятной страны. Данный турнир по национальной борьбе куреш станет ежегодным, а ценные призы в виде автомобилей и титула сильнейшего борца полуострова станет хорошей мотивацией для того, чтобы молодёжь активнее занималась спортом», – отметил Руслан Бальбек.

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По словам организатора турнира, учредителя Республиканского спортивного клуба «Мангуп» Тимура Крымбариева, каждое муниципальное образование было представлено сборной командой в составе из четырех человек.

Так, победителем в категории 70 кг, буквально «вырвав» победу на последних секундах поединка, стал Эюп Кургадэ из Старого Крыма. Победу в категории 80 кг одержал Изет Кадыров из города Саки. Победу в категории 90 кг завоевал уроженец Кировского района – Марлен Сейтумеров. Победители в категориях получили новые автомобили Лада Приора, а спортсмены, завоевавшие 2 и 3 места, получили денежные призы в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно.

Лучшим в категории 90+ кг стал Илимдар Саидов из Симферополя, представляющий Республиканский спортивный клуб «Мангуп». Победитель был награжден почётным титулом и автомобилем Хюндай Солярис.

Обладателем Кубка за лучший командный результат стал Республиканский спортивный клуб «Мангуп».

Как отмечают организаторы, особое внимание было уделено поощрению борцов.

«Это как раз заложено в наших призах – автомобилях для победителей в каждой категории и денежные награды призерам. Мы увидели тенденцию, что молодые спортсмены уходят из спорта из-за плохой мотивации в возрасте 17-18 лет, чтобы зарабатывать на жизнь. Наш чемпионат должен сподвигнуть борцов реализовывать свои таланты именно в спорте», – пояснил Тимур Крымбариев.

Национальная борьба Куреш в Крыму и во всем мире давно известна и всеми любима. Батыры (у тюркских народов – богатыри) всегда устраивали очень интересные и захватывающие поединки. Корни этой борьбы уходят далеко в историю. Испокон веков народные гуляния не обходились без состязаний по борьбе.

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Напомним, в наши дни куреш перешел на новый этап развития – его считают перспективным видом спорта. Борьба на поясах официально включена в мировую сеть неолимпийских видов спорта, также действует международная Федерация. В разных уголках Крыма строятся специализированные спортзалы по благотворительной программе Руслана Бальбека «Спортзал в каждый населенный пункт», проводятся городские и районные соревнования.

Почетными гостями соревнований стали муфтий мусульман Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Эскендер Билялов, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК Ленур Абдураманов, заместители председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс и Ремзи Ильясов, глава администрации г. Симферополь Игорь Лукашев, олимпийский чемпион Рустем Казаков, президент Федерации спортивной борьбы Республики Крым Джемал Джангобегов.

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