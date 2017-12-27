В Крыму открылась выставка картин о стройке века

В Симферополе начала работу передвижная выставка картин, эскизы и зарисовки для которых были выполнены на стройплощадке Крымского моста. В экспозиции представлено более 30 живописных полотен, написанных в разных техниках. Их авторы – представители Союза художников России из разных городов Крыма – провели несколько пленэров в Керченском проливе и изобразили на холсте ключевые этапы большой стройки.

На картинах запечатлен процесс погружения свай, бетонирования опор, надвижки пролетных строений, сборки и установки судоходных арок. Весной 2017 года художники наблюдали, как на керченском берегу на сборочных стендах идет монтаж этих габаритных конструкций. Через полгода готовые арки заняли свое место на опорах над акваторией, и это событие стало темой для очередного пленэра.

«Нас поразила скорость, с которой стройка меняет свой облик. И в картинах заметна эта динамика. На одном холсте – куст из свай, на другом, написанном спустя два месяца, на этих сваях уже выросла опора, и к этой опоре двигается металлический пролет. Отдельное внимание – вспомогательным мостам и площадкам в море, без которых большой мост не построить. Их разберут со временем, а на картинах они останутся», – рассказал художник Виктор Щесняк.

«Через год дорога в Крым будет готова, и многие художники напишут, как по Крымскому мосту едут первые машины, покажут мост в работе, но само строительство этой дороги должно остаться в истории. Картины расскажут, как это было. Они передадут будущим поколениям энергетику, мощь, динамику проекта», – рассказал художник Олег Танцюра.

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Первая локация передвижной выставки – здание Государственного Совета Республики Крым. Здесь экспозиция разместится до 25 января 2018 года. В течение года она будет переезжать из одного города в другой и охватит ряд населенных пунктов на Крымском полуострове. Планируется, что в марте картины увидят жители Евпатории.

Часть работ в настоящее время находится в штабе строительства Крымского моста вблизи станицы Тамань. В период новогодних и рождественских праздников с творчеством крымских художников познакомятся сотрудники мостоотрядов.

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«Мост, соединивший навеки» – это творческий проект, который уже объединил живописцев из Севастополя, Балаклавы, Ялты, Симферополя и Керчи. Проект изначально задумывался как «долгоиграющий»: это и пленэры, сопровождающие весь период стройки моста вплоть до его запуска в работу, и выставка, которая будет рассказывать крымчанам про мост. Принять ее в своих стенах в 2018 году уже планируют несколько музеев. Наиболее значимые работы, отобранные искусствоведами, пополнят крымские музейные фонды», – рассказал автор проекта, заслуженный работник культуры Крыма Сергей Пушкарев.

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