В Крыму ожидаются сильные ливни

В период на 17-19 августа в Крыму ожидается резкая смена погоды. Взамен духоты на полуостров придут сильнее ливни, град и грозы.

Главное управление МЧС России по РК предупреждает о неблагоприятных гидрометеорологических условиях. С вечера 17 августа до утра 19 августа на полуострове ожидаются ливневые дожди, грозы и шквал 20-25 м\с.

Министерство чрезвычайных ситуаций призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать правила поведения при сильном дожде, ветре и грозе. Следует закрывать плотно двери и окна, держаться подальше от крупных конструкций и предметов, электропроводки и антенн. Во время грозы нежелательно выходить из дома.

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Особое внимание при непогоде необходимо уделить детям и пожилым людям. Будьте аккуратны и внимательны.

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