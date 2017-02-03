Острая проблема очередей в дошкольные образовательные учреждения Крыма, в частности и в Керчи, ни для кого не новость. На данный момент очередь из детей от 3 до 7 лет составляет 21 тысячу. Каждый месяц эта цифра увеличивается в связи с тем, что многие другие дети достигают возраста 3-х лет и автоматически становятся в детсадовскую очередь.

Количество детей в очереди каждый день растёт, и решение данной проблемы стоит для министерства образования в приоритете. Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова подчёркивает, что Крым входит в число 5 самых проблемных субъектов России в этом отношении.

Программа по решению этой проблемы по всем регионам России была начата ещё в 2013 году. Крым также принимал в ней участие, и за 1,5 года было создано почти 12 тысяч мест для крымских детей.

Очень порадовали последние новости Керчи о том, что вскоре городская проблема с огромными очередями в детские сады будет частично решена.

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В январе на выездном совещании в Алуште активно обсуждалась проблема больших очередей в крымские детсады. В связи с чем было принято решение внести изменения в федеральную целевую программу и выделить на строительство модульных детских садов порядка 3,7 млрд рублей. Напомним, что раннее планировалось выделить всего 500 млн рублей на строительство садов и увеличение количества мест в них.

Будем надеяться, что все средства выделенные на строительство модульных детских садов пойдут конкретно на поставленные цели. И очередь в дошкольные образовательные учреждения Крыма, в том числе и в Керчи, станет значительно меньше.

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