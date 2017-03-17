В Крыму появилась программа для проверки алкоголя

Мобильная программа для оценки легальности алкогольной продукции «Антиконтрафакт Алко», заработала в Крыму.

Теперь с помощью телефона можно проверить подлинность товара. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленной политики Республики Крым Константин Равич.

«Специализированный интернет-сервис «Антиконтрафакт Алко», разработанный Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка позволяет отсканировать федеральные специальные и акцизные марки, определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС, найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции, а в случае необходимости направить жалобу на подделку», – сообщил Константин Равич.

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Приложение выдает список магазинов, где производится официальная реализация алкоголя в Российской Федерации, отслеживает магазины без лицензии или замеченные в нарушениях. Пользователи смогут отправлять жалобы о нарушении введя информацию о себе и магазине непосредственно в приложении.



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