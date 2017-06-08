В Крыму появится тайный посетитель пляжей?

Пляжи Крыма, несмотря на начало курортного сезона, продолжают оставаться в далёком от идеального состояния. Для того, чтобы вести более тщательный контроль за состоянием пляжей региона заместителем председателя Совмина РК Виталией Нахлупиным было выдвинуто предложение о создании должности «тайного посетителя пляжей».

С целью своевременного обнаружения и ликвидации проблем на крымских пляжах в регионе предлагается ввести должность «тайного посетителя пляжей».

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«У меня предложение: давайте введем такую должность (я это с юмором говорю) как «тайный посетитель пляжной территории». Кировский район посещает соседний район, соседний район посещает Кировский район, Ялта посещает Алушту, Алушта посещает Ялту. Тогда, поверьте мне, у вас будет совершенно другая информация в части недоступности пляжей», – обратился Нахлупин к министру курортов и туризма Крыма Сергею Стрельбицкому.

Выше указанное предложение было ответом на информацию о том, что по сообщениям глав муниципалитетов Крыма, на местах отсутствуют проблемы с доступностью пляжей.

Зампредседателя Совмина РК Виталией Нахлупиным, в свою очередь, поддал этот факт сомнению, поскольку, по его словам, его социальные сети переполнены уведомления от местных жителей об обратном.

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