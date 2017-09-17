В Крыму прекратятся проблемы с электроэнергией?

Крым усиливает свои электроэнергетические мощности. На полуостров начинают прибывать дополнительные мобильные газотурбинные электростанции (МГТС).

Как сообщает РИА Крым, на территорию республики уже доставлены 2 устройства. Еще 2 электростанции ожидаются к концу сентября.

«Это даст нам дополнительные мощности и позволит нам дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности», — рассказал вице-премьер крымского правительства Владимир СЕРОВ.

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По сообщению Владимира СЕРОВА, усиление энергетических мощностей Крыма позволит полуострову в перспективе отказаться от веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.

Напомним, что в начале августа этого года из-за аномально высоких температур и нехватки мощностей на территории полуострова Крым происходили отключения электроэнергии практических во всех городах республики.

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