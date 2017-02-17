В Крыму продолжается «чистка» среди чиновников

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности начальника Службы государственного строительного надзора РК — Сергея Тимощенко. Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети.

Сергей Аксёнов убеждён, что Тимощенко не являлся истинным начальником, а лишь сторонним наблюдателем того, что происходит в рамках его ведомства.

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет« незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, от него не было никакой реакции», – отметил Сергей Аксёнов.

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Также глава Республики Крым акцентировал внимание на том, что экс-начальник службы самоустранился от своих обязанностей и перекладывал ответственность на всех, кроме себя.

«Тимощенко от своих полномочий, по сути, самоустранился, а во всех бедах винил другие службы и ведомства», – сообщает Сергей Аксёнов.

Отметим, что Сергей Тимощенко был назначен на должность в декабре 2014 года.

Также, важно подчеркнуть, что Глава Крыма анонсировал и увольнение начальника ГУП «Крымтеплокоммунэнерго».

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