В Крыму продолжается иммунизация населения

В России ежегодно официально регистрируются около 30 миллионов заболевших гриппом и ОРВИ.

По мнению врачей, самая эффективная мера профилактики от гриппа — эта прививка. Лучше всего их делать в сентябре поскольку именно осенью наибольшая вероятность подхватить вирус гриппа. Кому прежде всего нужно вакцинироваться? Школьникам, педагогам, медицинским работникам, водителям общественного транспорта и пожилым людям.

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Как отметила глава Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, вакцинацию на полуострове планируют завершить до 1 ноября. По предварительным прогнозам регионального управления Роспотребнадзора, подъем эпидемической ситуации в Крыму в этом году ожидается в конце осени — начале зимы. Жители Керчи могут сделать прививку в трёх городских больницах, в отдельном кабинете, без очереди.

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