В Крыму пройдет «Битва красок»

В середине июня каждый крымчанин и гость полуострова сможет от души повеселиться и вновь почувствовать себя ребенком. Все это станет возможным благодаря самому яркому и красочному фестивалю на полуострове — «Битве красок».

Мероприятие будет проходить 17 и 18 июня в Симферополе на территории Детского парка. Организаторы отмечают, что тысячи людей соберутся вместе, чтобы окунутьс в атмосферу праздника и разукрасить лицо себе и еще сотням счастливчиков. И никаких поводов для беспокойства, краска абсолютно безопасная. Она натуральная, легко отстирывается и имеет все необходимые сертификаты качества, — передает Крымская служба новостей.

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На территории проведения фестиваля будут организованы фудкорты и зоны отдыха. А праздничную атмосферу будут поддерживать лучшие диджеи и кавер-группы России.

Начало фестиваля в 14-00 в каждый из дней проведения. Вход свободный, возрастных ограничений нет.



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