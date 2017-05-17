В Крыму пройдет «Гонка Героев»

В конце весны и середине лета, а точнее 27 мая и 1 июля, в Крыму пройдут федеральные соревнования «Гонка Героев». Организаторы обещают, что мероприятие будет масштабным.

Суть его заключается в том, что команды, составленные из обычных людей, поваров, продавцов, возможно даже менеджеров и чиновников, будет проходить армейскую полосу препятствий. И не просто армейскую, а полосу препятствий для подразделений специального назначения.

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Соревнования проходят при поддержке Министерства обороны России. Они состоятся в селе Заречное, находящиеся под Симферополем. Записаться на соревнования можно у регионального представителя «Гонки Героев» в Крыму – Алексея Зинченко, тел. +7 (978) 726-79-10, e-mail: alexeyzinchenko@mail.ru

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