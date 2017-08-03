В Крыму пройдёт Фестиваль Огненных театров «Крым Fire Fest»

В Крыму пройдет феерическое огненное шоу. На протяжении 4 дней гости и жители республики смогут стать свидетелями уникального Огненного театра в жанре «Фаер-шоу».
5, 6, 12 и 13 августа в Аквапарке поселка Коктебель состоится грандиозное шоу «Крым Fire Fest» II Международный Фестиваль Огненных театров, работающих в жанре «Фаер-шоу».
В нем примут участие укротители огня из самых разных уголков: Крым, Ростов, Воронеж, Липецк, Донецк и др. Каждый из артистов подготовил для зрителей свои лучшие трюки и постановки.
Гостей ждут незабываемые эмоции и впечатления. Скучно не будет никому!
Также у зрителей будет уникальная возможность попробовать самостоятельно овладеть огненным искусством на многочисленных мастер-классах, познакомиться с настоящими мастерами фаер-шоу, талантливыми художниками, музыкантами, а также сделать фотографию с понравившимися артистами.
Программа фестиваля:
5 августа
Выступление рок-группы «Тринидад» Феодосия.
Мастер классы по поям, стаффу, даблстаффу, роударту
Открытие фестиваля. Выступления фаер театров.
6 августа
Выступление рок-группы группы «Аспект» Старый Крым.
Мастер классы по поям, стаффу, даблстаффу, роударту
Выступление фаер театров.
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12 августа
Выступление рок-группы группы «Виталий Сенсей» Ялта.
Мастер классы по поям, стаффу, даблстаффу, роударту
Мастер классы. Выступление фаер коллективов.
13 августа
Выступление рок-группы группы «SheKakaz» Москва.
Мастер классы по поям, стаффу, даблстаффу, роударту
Выступление Фаер коллективов. Награждение участников. Закрытие Фестиваля.
Место проведения:
Россия, Республика Крым, пос. Коктебель, Фестивальная площадка Аквапарка «Коктебель».
Время проведения:
5,6,12 и 13 августа 2017 г. — в вечернее время (с 20-00 до 23-30) в конце недели (сб, вс).
Официальный сайт Фестиваля: http://krymfirefest.ru
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