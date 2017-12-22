В Крыму с нового года внебюджетникам повысят минимальную зарплату

Размер минимальной заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики в Крыму повысится на 1400 рублей с нового года. Об этом сообщил глава Республики Сергей АКСЁНОВ на своей странице в социальной сети Facebook.

«С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики на территории Республики Крым будет составлять 9500 рублей вместо 8100 рублей» – рассказал Сергей АКСЁНОВ.

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По его словам, решение продиктовано внесением изменений в федеральное законодательство – в 2018 году величина минимальной заработной платы будет составлять 85% от прожиточного минимума по итогам второго квартала. А с 2019 года – 100%.

Соответствующее изменение было внесено вчера в трехсторонний договор между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов и республиканскими объединениями работодателей.



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