В Крыму снесут все незаконные торговые точки

Сергей Аксёнов пообещал убрать с территории полуострова все несанкционированные места торговли. Глава республики распорядился о сносе всех незаконных точек сбыта продукции и заявил что готовит их «читску». Об этом Аксёнов сообщил на сессии крымского парламента.

Глава Крыма заявил, что уже разработан необходимый план совместной работы с прокуратурой и утвердил, что торговые объекты, которые не имеют полного пакета документов, не будут допущены к торговле. Глава республики пообещал ликвидировать все незаконные торговые точки, которые в народе также нарекли «шалманы» в самое ближайшее время. Несанкционированные торговые точки Крыма будут снесены. Процесс по их ликвидации уже запущен, рассказал Аксенов.

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По словам Сергея Аксёнова, такое решение было принято в результате многочисленных жалоб туристов, на загрязнённость крымских пляжей и населенных пунктов, на обилие торговых точек с продукцией и услугами сомнительного качества, а также на необоснованно высокие цены на продаваемые ими товары.

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