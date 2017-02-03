26 января в Москве Юдашкин презентовал свою новую коллекцию, которую создал специально для корпорации Faberlic. Теперь шикарную коллекцию из 20 женских моделей отправят в Крым.

Показы пройдут в самых крупных городах полуострова: Симферополь, Севастополь, а самый масштабный показ состоится в городе-герое Керчь!

Увидеть шоу керчане и гости города смогут 2 апреля 2017 года на самом длинном подиуме Крыма, который смонтируют в Керчи.

Подробности показа организаторы хранят в тайне. Но, как стало известно сайту KerchINFO.com, помимо главной коллекции будут продемонстрированы коллекции детских и мужских моделей от именитого российского кутюрье. Все собранные средства от показа компания «Faberlic» и модельная организация «Mega Photo Day» направят на благотворительность.

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Организация «Mega Photo Day» в лице руководителя Павликовой Юлии выражает слова благодарности директору филиала компании «Faberlic» Ермаковой Светлане Васильевне за доверие и предоставленную возможность организовать показ для самого именитого кутюрье Россиия Валентина Юдашкина.

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