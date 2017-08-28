В Крыму состоялся турнир поколений по шахматам

В Евпатории состоялся необычный шахматный турнир. В нем между собой сразились молодые и опытные шахматисты.

26-27 августа 2017 года в физкультурно-спортивном клубе «Ярослав» (г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 26) прошёл 2-й турнир поколений, участниками которого стали опытные мастера и юные дарования, представляющие разные регионы полуострова, а также гости Крыма.

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Две команды были названы соответствующим образом — «Молодость», в которую вошли перспективные дети Крыма; «Опыт», представители которой являются искусными мастерами шахмат.

Важно отметить, что команду юных шахматистов возглавила керчанка Маргарита Потапова. Девочка в ходе игр продемонстрировала отличные навыки и не раз обыгрывала своих старших коллег.

Несмотря на то, что победу все-таки одержала команда «Опыт», мероприятие не носило соревновательного характера. Во время турнира царила дружественная атмосфера, а у молодых шахматистов была отличная возможность потренироваться в игре с достойным соперников, завести полезные знакомства и улучшить свои навыки.

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