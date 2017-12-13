В Крыму создана Крымская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов

На этой неделе в Крыму была создана республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Учредительное собрание, в котором приняли участие 63 делегата из 18 муниципальных образований, состоялось в понедельник, 11 декабря в Симферополе, передает корреспондент ТАСС.

“Это большое событие для Всероссийского общества инвалидов. Крым стал 83-м субъектом Российской Федерации, где ВОИ создало свое отделение”, – отметил на собрании председатель ВОИ, депутат Госдумы Михаил Терентьев.

По его словам, ВОИ сразу после воссоединения Крыма с Россией, включилось в работу по поддержке людей с ограниченными физическими возможностями, проводя консультации с республиканскими и муниципальными органами власти.

“Желаю нашим новым коллегам активной работы и удачи во всех полезных для людей с инвалидностью начинаниях. Уверен, что создание Крымской организации ВОИ послужит плодотворному сотрудничеству органов власти Крыма с общественными организациями в сфере социальной защиты инвалидов”, – отметил он.

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В ходе собрания был утвержден устав Крымской организации и был избран ее председатель. Им стал 49-летний Сергей Поддубный, заслуженный мастер спорта, депутат Госдумы VI созыва. Он является помощником губернатора Кемеровской области.

Общероссийская общественная организация “Всероссийское общество инвалидов” создана в 1988 году. Она объединяет более 1,6 млн человек в целях содействия инвалидам в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами РФ, защиты общих прав и интересов людей с ограниченными возможностями.

В Республике Крым проживает более 125 тыс. инвалидов.

От Керчи учредителями КРО ВОИ стали активисты МОИ ГО КЕРЧЬ Марина Мамуль (член ревизионной комиссии ВОИ Крыма), Олег Колпаков (член правления ВОИ Крыма) и Валентина Бойченко.​

Председатель МОИ ГО Керчь: Мамуль Марина Александровна

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