В Крыму стартовала обязательная регистрация домашних животных

С 1 января 2017 года в Крыму в силу вступил закон об обязательной регистрации домашних животных. По которому все жители Крыма обязаны регистрировать своих питомцев.

Зарегистрировать питомца можно в любом подведомственном учреждении Госкомветеринарии РК. Кроме того, регистрация животного может быть также осуществлена во время обходов дворов города работниками ветеринарных учреждений.

Каждый хозяин домашнего животного обязан привести своего любимца в любое подведомственное учреждение Госкомветеринарии РК. Там животному сделают бесплатную прививку от бешенства и занесут в базу данных.

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В общей сложности услуга регистрации животного с оформлением регистрационного удостоверения, будет стоить 52 рубля. За жетон или бирку на ухе своего четвероногого любимца придется заплатить дороже, поскольку это уже дополнительная услуга.

Владельцы, которые не зарегистрируют и не провакцинируют животное, получат административный штраф.

Животных нужно регистрировать всего один раз. Прививки же в обязательном порядке делать каждый год.

После смерти питомца его будет необходимо снять с учета. Хозяин обязательно должен сообщить о гибели животного в подведомственное учреждение Госкомветеринарии РК.

Ещё раз напомним, что с 1 января 2017 года в Крыму нужно обязательно регистрировать домашних питомцев. А с 2018 года — крымчан ещё и обяжут делать татуировки своим четвероногим друзьям.

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