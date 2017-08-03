В Крыму стартует новый футбольный сезон

Крымский футбольный союз — организатор проведения чемпионата Премьер лиги по футболу официально заявил о старте очередного, третьего по счету, первенства профессиональных футбольных команд Крыма.

Сегодня, 3 августа, в 12:00 состоялась церемония жеребьевки команд-участниц третьего чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2017/18. На мероприятии присутствовали официальные лица КФС, президенты и руководство футбольных клубов Крыма, ветераны спорта и другие лица. От керченского футбольного клуба «Океан» на жеребьевке был Президент клуба Олег КРИШТАЛЬ.

Церемония жеребьевки началась с приветственных слов официальных лиц. Было зачитано письмо Главы республики Крым Сергея АКСЕНОВА, перед собравшимися выступил Президент КФС Юрий ВИТОХА.

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Далее состоялась презентация команд КФС, участвующих в новом сезоне чемпионата. Затем функционеры определили номинального хозяина матча за Суперкубок Премьер-лиги КФС, который состоится 12 августа в поселке Аграрное. Номинальным хозяином матча в результате жеребьевки стал ФК «Евпатория». Соперником евпаторийцев, которые являются обладателем Кубка Премьер лиги КФС, станет чемпион прошлого сезона — ФК «Севастополь».

Первым этапом жеребьевки было присвоение каждой из команд порядковый номер. В результате жеребьевки ФК «Океан» получил порядковый номер 2. Дальнейшее было делом регламента, в результате чего расписание матчей 1-го тура чемпионата Премьер лиги КФС выглядит следующим образом:

1-ый тур чемпионата Премьер лиги КФС

19 августа 2017:

«ТСК-Таврия» — «Кызылташ»

«ОКЕАН» — «КРЫМТЕПЛИЦА»

20 августа 2017:

«Севастополь» — «Рубин»

«Евпатория» — «Кафа»

В первом туре Премьер лиги КФС ФК «Океан» сыграет с ФК «Крымтеплица». Матч состоится в Керчи 19 августа на стадионе имени 50-летия Октября. Время матча будет сообщено дополнительно.

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