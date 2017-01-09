Игорь Кравченко освобожден от занимаемой должности, об этом стало известно сегодня во время рабочей встрече с главой Крыма, посвященной состоянию дорог на полуострове.

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По информации пресс-службы Совета министров РК, в ходе рабочей встречи Аксенов спросил, написал ли руководитель Службы автодорог заявление об увольнении. На это министр транспорта республики Крым Анатолий Волков ответил: «Да, написал».

Кравченко исполнял обязонности обязанности начальника Службы автомобильных дорог Крыма с лета 2016 года. Ведомство в том числе является заказчиком строительства федеральной трассы «Таврида».

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